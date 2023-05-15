В Украине хотят ввести двуязычное обучение в школах: это будет касаться как минимум нескольких предметов

Сейчас в украинских школах обучение проходит только на государственном языке. Еще до войны во многих украинских регионах встречались русскоязычные классы. Сейчас это стараются максимально искоренять. Взамен хотят, чтобы в ближайшем будущем украинские школьники учились на двух языках: украинском и английском. Об этом сообщил глава Директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Олег Ересько.

Сначала речь пойдет о некоторых профильных предметах

Ересько заявил, что сейчас иностранный язык изучают во всех школах как дополнительный предмет и в младших классах, в том числе. В будущем же, им будут преподавать некоторые профильные предметы наравне с украинским.

«Мы планируем, что со временем в старшей школе обязательный профильный предмет обязательно будет идти по пути билингвального изучения: на украинском и английском языках, безусловно», — сказал он.

Ересько отметил, что предоставить украинским детям хорошие знания английского языка — значит открыть для них мир. Лучшие ученые пишут свои книги на английском, в лучших вузах мира преподают на этом языке.

«Если ты хочешь получать знания за пределами того, что есть здесь. Нобелевские лауреаты читают свои лекции на английском языке. Если ты хочешь присоединиться к ним, пожалуйста, изучай язык!» – призвал Ересько.

Обычные украинцы уже комментируют эту информацию. Некоторые соглашаются и считают, что английский язык действительно необходим в современном мире. Другие же волнуются, как эти нововведения отразятся на успешности их детей.

Будут ли экзамены в этом году?

К теме образования в Министерстве образования и науки объявили, что в этом году не отменят экзамены для учащихся 4 и 9 классов. В то же время, дети не будут сдавать государственную итоговую аттестацию.

В Министерстве пояснили, что оценки необходимы для составления рейтингового списка на Национальном мультипредметном тестировании. Мол, это позволит справедливо распределить места между желающими поступить в высшие учебные заведения.