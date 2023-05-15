В Україні хочуть запровадити двомовне навчання у школах: це стосуватиметься, як мінімум кількох предметів

Наразі в українських школах навчання відбувається лише на державній мові. Ще до війни в багатьох українських регіонах зустрічалися російськомовні класи. Зараз це намагаються максимально викорінювати. Натомість хочуть, щоб у найближчому майбутньому українські школярі вчилися на двох мовах: українській та англійській. Про це повідомив голова Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України Олег Єресько.

Спочатку мова йтиме про деякі профільні предмети

Єресько заявив, що зараз іноземну мову вивчають в усіх школах, як додатковий предмет і в молодших класах в тому числі. В майбутньому ж, нею викладатимуть деякі профільні предмети на рівні з українською.

«Ми плануємо, що згодом у старшій школі обов’язковий профільний предмет обов’язково йтиме шляхом білінгвального вивчення: українською та англійською мовами, безумовно», — сказав він.

Єресько відмітив, що надати українським дітям хороші знання англійської мови — це означає відкрити для них світ. Кращі науковці пишуть свої книги англійською, в кращих ВНЗ світу викладають цією мовою.

«Якщо ти хочеш здобувати знання за межами того, що є тут. Нобелівські лауреати читають свої лекції англійською мовою. Якщо ти хочеш приєднатися до них, будь ласка, вивчай мову!» – закликав Єресько.

Пересічні українці вже коментують цю інформацію. Дехто погоджується і вважає, що англійська мова дійсно необхідна у сучасному світі. Інші ж хвилюються, як ці нововведення зобразяться на успішності їх дітей.

Чи будуть цьогоріч екзамени?

До теми освіти, у Міністерстві освіти та науки оголосили, що цьогоріч не скасують екзамени для учнів 4 і 9 класів. Водночас діти не будуть здавати державну підсумкову атестацію.

В Міністерстві пояснили, що оцінки потрібні для складання рейтингового списку на Національному мультипредметному тестуванні. Мовляв, це дасть змогу справедливо розподілити місця між охочими поступити у вищі навчальні заклади.