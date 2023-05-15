Ціна на популярний серед українців овоч підскочила більше чим в два рази

Запаси торішнього врожаю овочів вичерпуються. Це спровокувало стрімке зростання цін та дефіцит в магазинах. Особливо помітно це не моркві, адже попит на цей овоч залишається високим.

Вартість моркви в Україні в травні зросла у 2,5 раза, якщо порівнювати з цінами минулого року. В супермаркетах за кілограм цього популярного овочу просять в середньому 60 гривень.

Лише за останній тиждень овоч із борщового набору здорожчав одразу на 10%.

Стрімке здорожчання популярних овочів пояснюється тим, що весною традиційно розпродують залишки товарів з торішнього запасу. Фермери вже практично розпродали запаси овочів, але попит на моркву залишається стабільно високим. На ринку спостерігається дефіцит, тож ціна стрімко зростає.

За даними порталу EastFruit відомо, що аграрії відвантажують моркву за ціною не менше 36-43 гривень за кілограм, або 0,98— 1,18 долара за кілограм. При цьому більшість учасників ринку одностайно стверджують, що ціни на моркву будуть рости і надалі.

Замінити продукцію вітчизняних виробників імпортною не вийде, адже в більшості країн, які могли б бути постачальниками цього овочу запаси також практично вичерпані. Тож якщо імпортна морква і буде на прилавках магазинів, то це жодним чином не вплине на вартість.

Водночас аналітики стверджують, що ціни на моркву та інші овочі поповзуть вниз вже через місяць чи півтора. Адже ринок поступово заповнюватимуть овочі з нового врожаю.

Раніше в Міністерстві агропромислового комплексу повідомляли, що цього року промислове вирощування культур борщового набору зросло на 20-30%. Тобто цієї осені можна очікувати доволі стабільних цін на моркву, капусту, цибулю та буряк. Хоча реальна ситуація залежить і від погоди, адже вона безпосередньо впливає на врожайність. А ще не модна ігнорувати здорожчання добрив, що додає продуктам вартості.