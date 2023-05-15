В ПФУ рассказали, почему львиная доля украинцев могут потерять субсидию и как это исправить

В 2022 и 2023 годах количество украинцев, начавших получать субсидию, резко увеличилось. Все из-за резкого снижения доходов из-за войны. Но в ПФУ предупреждают, что несмотря ни на что, львиная доля украинцев могут потерять субсидию. Это случится, если управляющие многоквартирных домов, объединения совладельцев многоквартирных домов, исполнители коммунальных услуг не зарегистрируются на веб-портале электронных услуг Пенсионного Фонда.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ

Согласно постановлению Кабмина № 1041 от 16 сентября 2022 года такая регистрация необходима. Только таким образом, ПФУ может получить все необходимые данные для расчета жилищных субсидий и льгот.

По состоянию на май 2023 только половина компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, выполнила это условие.

«Жилищные субсидии на не отопительный период (с 1 мая по 30 сентября) для граждан будут назначены ПФУ на основании полученной от организаций, являющихся поставщиками услуг путем обмена информацией», — подчеркнули в Фонде.

То есть если эта информация будет отсутствовать, то никаких субсидий назначено не будет.

Как зарегистрироваться на портале?

Для всех поставщиков жилищно-коммунальных услуг действует единая процедура регистрации.

Сначала следует зайти на портал ПФУ и авторизоваться в собственном кабинете или зарегистрироваться и создать его. Для этого необходимо иметь электронную подпись и выбрать статус “юридическое лицо”. Далее найти вкладку в разделе “Управителям, объединениям, исполнителям коммунальных услуг” и загрузить договор на присоединение. Далее следует постепенно и корректно заполнить информацию во всех полях, которые перед вами предстанут. Затем следует определить ответственное лицо или несколько человек для работы в личном кабинете как «руководителя/объединения/исполнителя коммунальных услуг».

В заключение следует предоставить должностные сертификаты КЭП в Главное управление ПФУ по месту предоставления услуг потребителям.