В ПФУ розповіли, чому левова частка українців можуть втратити субсидію і як це виправити

У 2022 та 2023 роках кількість українців, які почали отримувати субсидію, різко збільшилась. Все через різке зниження доходів через війну. Та наразі у ПФУ попереджають, що незважаючи ні на що, левова частка українців можуть втратити субсидію. Це трапиться якщо управителі багатоквартирних будинків, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, виконавці комунальних послуг не зареєструються на вебпорталі електронних послуг Пенсійного Фонду.

Про це повідомили у пресслужбі ПФУ

Згідно з постановою Кабміну № 1041 від 16 вересня 2022 року така реєстрація є необхідною. Лише таким чином ПФУ може отримати всі необхідні дані для розрахунку житлових субсидій та пільг.

Станом на травень 2023 року лише половина компаній, які надають житлово-комунальні послуги, виконала цю умову.

«Житлові субсидії на не опалювальний період (з 1 травня по 30 вересня) для громадян будуть призначені ПФУ на підставі отриманої від організацій, які є надавачами послуг шляхом обміну інформацією», – наголосили у Фонді.

Тобто якщо ця інформація буде відсутньою, то ніяких субсидій призначено не буде.

Як зареєструватись на порталі?

Для всіх постачальників житлово-комунальних послуг діє єдина процедура реєстрації.

Спочатку слід зайти на портал ПФУ та авторизуватися у власному кабінеті, або зареєструватися і створити його. Для цього потрібно мати електронний підпис та вибрати статус “юридична особа”. Далі знайти вкладку у розділі “Управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг” та завантажити туди договір на приєднання. Далі потрібно поступово і коректно заповнити інформацію у всіх полях, які перед вами з’являться. Потім слід визначити відповідальну особу або кількох осіб для роботи в особистому кабінеті як «керівника/об’єднання/виконавця комунальних послуг».

Наостанок слід надати посадові сертифікати КЕП до Головного управління ПФУ за місцем надання послуг споживачам.