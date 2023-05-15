Новый тариф на электроэнергию уже почти утвержден: озвучены цифры и сроки внедрения

Цены на электроэнергию в Украине планируют поднимать уже несколько месяцев. Приблизительно с начала 2023 года регулярно появляется такая информация. Известно, что повышать тарифы будут в несколько этапов, мол, чтобы не было резкого скачка и контраста для плательщиков. Первое повышение должно было быть уже 1 мая, однако на практике это не удалось реализовать. Вероятно, теперь тарифы вырастут уже с 1 июня, однако и эта информация не является официальным заявлением. Единственное, что более-менее стало известно, это возможные новые размеры тарифов. Они ниже тех, которые озвучивали скептики. Но и выше тех, которые предполагали многие разные эксперты.

Информацией поделился Сергей Нагорняк

Предварительные подсчеты новых тарифов озвучил член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк (“Слуга народа”) в эфире национального телемарафона. Он отметил, что цена одного киловатт может возрасти с 1,44 грн до 2,88 грн. Информация еще не окончательная, но на эти цифры, мол можно уже ориентироваться. Если так и случится, то среднестатистическая украинская семья будет платить ежемесячно на 200-300 гривен больше электроэнергии.

По подсчетам нацкомиссии (НКРЭКУ) этот тариф является оптимальным, чтобы можно было частично покрыть расходы на восстановление энергетической инфраструктуры, и подготовиться к новому отопительному сезону. В то же время, у кого есть субсидия волноваться не стоит, размер компенсации вырастет прямо пропорционально новым тарифам.

Если так действительно будет и цена одного киловатт вырастет до 2,88, то это значительно лучше, чем тех 6 гривен, которые прогнозировали скептики. Правда, другие эксперты, например, Олег Попенко считали, что максимальный тариф остановится где-то на отметке 2,5 грн и не более.

Будет ли еще расти цена света и главное когда – неизвестно. На данном этапе важно реализовать текущее повышение.