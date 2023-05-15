Новий тариф на електроенергію вже майже затверджено: озвучено цифри та терміни

Ціни на електроенергію в Україні планують підіймати вже кілька місяців. Приблизно від початку 2023 року регулярно з’являється така інформація. Відомо, що підвищувати тарифи будуть у кілька етапів, мовляв, щоб не було різкого стрибка і контрасту для платників. Перше підвищення мало бути вже 1 травня, однак на практиці це не вдалося реалізувати. Ймовірно, що тепер тарифи зростуть вже з 1 червня, однак і ця інформація не є офіційною заявою. Єдине, що більш менш стало відомо, це можливі нові розміри тарифів. Вони нижчі від тих, які озвучували скептики. Але й вищі від тих, які припускали багато різних експертів.

Інформацією поділився Сергій Нагорняк

Попередні підрахунки стосовно нових тарифів озвучив член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк (“Слуга народу”) в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що ціна одного кіловата може зрости з 1,44 грн до 2,88 грн. Інформація ще не є остаточною, але на ці цифри, мовляв, можна вже орієнтуватися. Якщо так і трапиться, то середньостатистична українська сім’я буде платити щомісяця на 200-300 гривень більше за електроенергію.

За підрахунками нацкомісії (НКРЕКП) — цей тариф є оптимальним, щоб можна було частково покрити витрати на відновлення енергетичної інфраструктури, та підготуватися до нового опалювального сезону. Водночас тим у кого є субсидія хвилюватися не варто, розмір компенсації зросте прямо пропорційно новим тарифам.

Якщо так справді буде і ціна одного кіловата зросте до 2,88, то це значно краще ніж тих 6 гривень, які прогнозували скептики. Щоправда, інші експерти, наприклад, Олег Попенко вважали, що максимальний тариф зупиниться десь на позначці 2,5 грн.

Чи буде ще зростати ціна світла і головне коли — невідомо. На даному етапі важливо реалізувати поточне підвищення.