Для украинцев, находящихся за границей, появился ряд важных объявлений

В настоящее время заграницей находится несколько миллионов украинцев. Очень многие из уехавших в первые месяцы войны уже вернулись в Украину. Но, время от времени продолжают выезжать новые люди, которым в Украине трудно заработать средства, или негде жить. Заграницей могут случиться разные ситуации. К примеру, неоднократно украинцы обращаются в Посольства с проблемой потери паспорта. Если вы его потеряли, или у вас его украли не паникуйте. Есть четкий алгоритм действий, которого следует придерживаться независимо от страны пребывания. В Министерстве по реинтеграции все подробно рассказали.

Нужно сделать несколько шагов

Сначала нужно куда-то известить о том, что у вас пропал паспорт. В данном случае это должно быть отделение полиции. Вам следует прийти в отделение и написать заявление о потере документа. Вместо этого вам должны выдать копию протокола или временный документ (справку), заменяющий паспорт.

Далее с этой справкой нужно идти в украинское консульство. Здесь у вас будет два варианта развития событий: либо вы начинаете процедуру оформления нового загранпаспорта. Или получаете документ с которым можете вернуться в Украину.

Вернувшись домой уже через Миграционную службу, можно оформить новый паспорт. Следует отметить, что восстанавливать свой паспорт в Украине можно в любом городе, независимо от прописки.

Есть важная новость для украинцев, находящихся в Словакии и Латвии

Правительства этих двух стран задумались над внесением некоторых изменений в законодательство, регулирующее пребывание граждан Украины.

В частности, в Словакии хотят оказывать социальную помощь только тем семьям чьи дети ходят в местную школу.

Что касается Литвы, то здесь новости немного оптимистичнее. Правительство размышляет над тем, чтобы продлить финансовую поддержку украинцев до конца года. Согласно действующим условиям она должна завершиться в июне. Сюда включено и бесплатное жилье.