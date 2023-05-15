Для українців, які перебувають закордоном з’явився ряд важливих оголошень

Наразі закордоном перебуває кілька мільйонів українців. Дуже багато з тих, хто виїхав в перші місяці війни вже повернулися до України. Водночас час від часу продовжують виїжджати нові люди, яким в Україні важко заробити кошти, або немає де жити. Закордоном можуть трапитися різні ситуації. Наприклад, неодноразово українці звертаються до Посольств з проблемою втрати паспорта. Якщо ви його загубили, або у вас його вкрали не панікуйте. Є чіткий алгоритм дій, якого треба притримуватись незалежно від країни перебування. У Міністерстві з питань реінтеграції все детально розповіли.

Потрібно зробити кілька кроків

Спочатку потрібно кудись сповістити про те, що у вас зник паспорт. В такому випадку це має бути відділок поліції. Вам слід прийти у відділення та написати заяву про втрату документа. Натомість вам мають видати копію протоколу, або тимчасовий документ (посвідку/довідку), який замінює паспорт.

Далі з цією довідкою потрібно йти до українського консульства. Тут у вас буде два варіанти розвитку подій: або ви починаєте процедуру оформлення нового закордонного паспорта. Або ж отримуєте документ з яким можете повернутися до України.

Повернувшись додому вже через Міграційну службу можна оформити новий паспорт. Слід зазначити, що відновлювати свій паспорт в Україні можна у будь-якому місті незалежно від прописки.

Важлива новина є й для українців, які перебувають у Словаччині та Латвії

Уряди цих двох країн наразі задумались над внесенням деяких змін до законодавства, яке регулює перебування в них громадян України.

Зокрема у Словаччині хочуть надавати соціальну допомогу лише тим родинам чиї діти ходять у місцеву школу.

Стосовно Литви то тут новини трішки оптимістичніші. Уряд роздумує над тим, щоб продовжити фінансову підтримку українців до кінця року. Згідно з чинними умовами вона мала б завершитися у червні. Сюди включено й безоплатне житло.