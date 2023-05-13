Важная информация для мужчин, желающих уехать за границу: еще одной категории разрешили выезд

Мужчинам, желающим уехать из Украины, озвучили новую актуальную информацию. Объясняется, что во время действия военного положения и общей мобилизации право на выезд за границу Украины имеет еще одна категория мужчин.

Речь идет о тех, кого сочли непригодными для несения военной службы. То есть, такие лица снять с военного учета. Такой категории мужчин разрешено беспрепятственно пересекать границу во время войны.

Однако для того, чтобы на границе не возникало вопросов и недоразумений, нужно иметь перечень документов. Пограничникам следует предоставить следующие документы:

загранпаспорт;

военный билет;

заключение военно-врачебной комиссии, где четко указано, что мужчина не пригоден для несения службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Если мужчине отказывают в пересечении границы, несмотря на то, что он предоставляет вышеперечисленные документы, то он имеет право обратиться в суд и требовать наказания для пограничников, которые не позволяют ему выехать или требовать возмещения морального вреда. В случае отказа лучше обратиться к квалифицированному юристу, чтобы оценить ситуацию и найти выход.

Напомним, что ранее важную информацию обнародовали и для мужчин, уехавших из Украины в первый день полномасштабного вторжения. Дело в том, что в первый день войны можно было легально уехать из Украины, ведь постановление о всеобщей мобилизации еще не было принято. В сети гуляет немало информации, что при возвращении таких мужчин будут штрафовать или даже лишать свободы. На самом деле, такая информация это не более чем очередной миф. Если лицо выехало на законных основаниях через обустроенные пункты пропуска и пограничники ему разрешили уехать, то такие лица могут возвращаться в Украину без риска получить штраф или наказание в виде лишения свободы на определенный срок.