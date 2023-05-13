В украинских обменниках отказываются принимать валюту: что происходит

Украинские обменники отказывают принимать не только поврежденные банкноты, но и устаревшие. Для обмена таких денег понадобится обращаться в банк. Тот в свою очередь отправит деньги банку-корреспонденту за границу и произведет замену. Такая услуга оплачивается отдельно, в зависимости от степени повреждения может составлять до 50% номинала.

Необходимость замены банкнот может возникнуть по разным причинам:

банкнота имеет несколько повреждений;

банкнота очень изношена;

банкнота порвана;

на банкноте есть пятна от краски.

В зависимости от степени повреждений или износа банкноты, размер комиссии будет составлять от 5% до 50%. В банках комиссия ниже, но посредники могут отдать сразу деньги.

В то же время, в Национальный банк Украины поступает немало жалоб и запросов относительно отказа банков принимать изношенные или поврежденные банкноты.

Ранее в Национальном банке Украины уже показывали, с какой степенью повреждений они забирают банкноты. На обмен забирают банкноты даже со значительными повреждениями если конкретно, то обменять можно разорванные на части и склеенные деньги, а также имеющие повреждения элементов дизайна (речь идет об удаленных или поврежденных цифровых текстах или обозначениях номинала).

Также обменники отказываются принимать доллары, выпущенные в 1996 году. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки с 1996 выпустили доллары с новым дизайном и новым набором защитных элементов. В результате кассиры не могут отличить настоящие доллары от фальшивых.

В то же время доллары всех лет выпуска считаются действительными. Но в некоторых ситуациях банк может предложить отправить деньги на обмен в иностранный банк. За эту услугу придется заплатить.

В то же время принять доллары обязаны в следующих случаях:

на банкноте есть лишь незначительные потертости;

есть небольшие надписи площадью до 200 мм;

присутствуют до трех пятен до 5 мм каждое;

надрывы до 3 мм;

проколы до 1 мм.

В таком случае банк или обменные средства не имеют права отказать.