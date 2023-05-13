В українських обмінниках відмовляються приймати валюту: в НБУ пояснили ситуацію

Українські обмінники відмовляють приймати не лише пошкоджені банкноти, але й застарілі. Для обміну таких грошей знадобиться звертатися до банку. Той своєю чергою відправить гроші банку-кореспонденту за кордон та зробить заміну. Така послуга оплачується окремо, залежно від ступеня пошкоджень може складати до 50% від номіналу.

Необхідність заміни банкнот може виникнути з різних причин:

банкнота має одразу декілька пошкоджень;

банкнота дуже зношена;

банкнота порвана;

на банкноті є плями від фарби.

В залежності від ступеня пошкоджень або зношення банкноти, розмір комісії складатиме від 5% до 50%. В банках комісія нижча, але посередники можуть віддати гроші одразу.

Водночас до Національного банку України поступає чимало скарг та запитів стосовно відмови банків приймати зношені або пошкоджені банкноти.

Раніше в Національному банку України вже показували з яким ступенем пошкоджень вони забирають банкноти. На обмін забирають банкноти навіть зі значними пошкодженнями якщо конкретно, то обміняти можна розірвані на частини та склеєні гроші, а також ті, що мають пошкодження елементів дизайну (мова йде про видалені чи пошкоджені цифрові або текстів позначення номіналу).

Також обмінники відмовляються приймати долари, випущені до 1996 року. Річ у тім, що в Сполучених Штатах Америки з 1996 року випустили долари з новим дизайном та новим набором захисних елементів. В результаті касири не можуть відрізнити справжні долари від фальшивих.

Водночас долари всіх років випуску вважаються дійсними. Але в деяких ситуаціях банк може запропонувати відправити гроші на обмін до іноземного банку. За цю послугу доведеться заплатити.

Водночас прийняти долари зобов’язані в наступних випадках:

на банкноті є лише незначні потертості;

є невеликі написи, площею до 200 мм;

присутні до трьох плям до 5 мм кожна;

надриви до 3 мм;

проколи до 1 мм.

В такому разі банк чи обміннихи не мають права відмовити.