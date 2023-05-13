Это должны знать все: как супермаркеты зарабатывают на доверчивых украинцах

Супермаркеты и магазины в Украине специально устанавливают цены, которые при округлении остальных позволяют оставить больше денег продавцу. Так что лучше рассчитываться за покупки банковской картой.

Дело в том, что по общепринятым правилам округления вам могут отдать не все остальное. Сумму менее 5 копеек магазин оставляет себе, а более 5 копеек — отдать покупателю. Магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления производились не в пользу покупателя.

Для лучшего понимания приведем пример. При цене от 9,96 до 9,99 покупатель должен заплатить магазину 10 гривен. Поэтому, чтобы не переплачивать, стоит использовать банковскую карту. В таком случае правила округления.

Конечно, это не единственный способ обмана, и предсказать все довольно сложно. В магазин следует ходить со списком, а также изучать этикетки и проверять информацию. Внимательного покупателя обмана сложнее.

Еще одна распространенная схема – махинации с весами. Иногда для этого используют специальные грузики, или нагло кладут за вес небольшой предмет, например, ручку или набор ценников. Именно поэтому следует проверять вес на контрольных весах не только на рынке, но и в супермаркете.

Если у вас есть сомнения относительно нормальной работы весов, заранее взвесьте свой телефон или другой предмет, который всегда при вас. При покупке положите телефон на весы торговца, так вы можете проверить как правильно они работают.

Отметим, что у Украины начинается сезон клубники. В то же время, оптовые цены на клубнику в Украине находятся на рекордном уровне — 5,2 доллара за килограмм или 190 гривен по курсу. В то же время, эксперты утверждают, что это рекордный рост цен для этого периода. Конечно, чем ближе к разгару сезона, тем ниже цены. Однако не стоит надеяться, что ягоды будут слишком дешевыми.