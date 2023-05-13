Це мають знати всі: як супермаркети заробляють на довірливих українцях

Супермаркети та магазини в Україні спеціально встановляють ціни, які при округленні решти дозволяють залишити більше грошей продавцю. Тож краще розраховуватися за покупки банківською карткою.

Річ у тім, що за загальноприйнятими правилами округлення вам можуть віддати не всю решту. Суму менше ніж 5 копійок магазин залишає собі, а більш як 5 копійок — віддати покупцеві. Магазини спеціально встановлюють такі ціни, щоб всі округлення проводилися не на користь покупця.

Для кращого розуміння наведемо приклад. При ціні від 9,96 до 9,99 покупець повинен заплатити магазину 10 гривень. Тож щоб не переплачувати варто використовувати банківську картку. В такому випадку правила округлення.

Звісно це не єдиний спосіб обману, і передбачити всі досить складно. В магазин варто ходити зі списком, а також вивчати етикетки та перевіряти інформацію. Уважного покупця обману складніше.

Ще одна поширена схема — махінації з вагами. Іноді для цього використовують спеціальні грузики, або нахабно кладуть за ваги невеликий предмет, наприклад, ручку чи набір цінників. Саме тому варто перевіряти вагу на контрольних вагах не лише на ринку, але й в супермаркеті.

Якщо у вас є сумніви щодо нормальної роботи вагів, то заздалегідь зважте свій телефон або інший предмет, який завжди при вас. При покупці покладіть телефон на ваги продавця, так ви зможете перевірити наскільки коректно вони працюють.

Зазначимо, що в України розпочинається сезон полуниці. Водночас гуртові ціни на полуниці в Україні знаходяться на рекордному рівні — 5,2 долара за кілограм або 190 гривень за курсом. Водночас експерти стверджують, що це рекордний ріст цін для цього періоду. Звісно, чим ближче до розпалу сезону, тим нижчими будуть ціни. Однак не варто сподіватися, що ягоди будуть дуже дешевими.