Специалисты рассказали, когда украинские зарплаты сравняются с польскими

Польские работодатели активно приглашают украинцев. С прошлого года украинцы получают примерно на 10% больше, а количество предложений стремительно растет.

В то же время, Украину ждут проблемы после победы над российскими оккупантами.

Сейчас минимальная заработная плата в Польше – 30,2 тысячи гривен. Приблизительно столько же получают украинские работники с минимальным опытом и даже без знания языка. В Украине на такую ​​зарплату могут рассчитывать только высококвалифицированные специалисты.

Для лучшего понимания в Польше посудомойщик может получать около 33 тысяч гривен, в украинских общепитах такую ​​сумму можно получить только за три, а то и четыре месяца работы.

После отмены военного положения многие мужчины покинут Украину, ведь они привыкли ездить на заработки в соседние страны. Также будет существенная проблема с возвращением в Украину женщин и детей.

Так что главная задача — найти возможность повысить заработные платы хотя бы до уровня польских, а то и больше.

Избежать увеличения трудовой миграции будет очень сложно. Согласно последним опросам, около 45% беженцев в Польше не планируют возвращаться в Украину. Люди уже успели адаптироваться, отдали детей в школу и нашли работу. После окончания войны мужчины присоединятся к своим семьям.

Какой должна быть минималка в Украине

Минимальную зарплату используют для социальной защиты менее защищенных категорий населения. Но в Украине это подталкивает к “серой” схеме выплаты зарплаты, ведь по документам платят минималку, а остальные выплачивают в конверте.

К концу 2023 г. рост цен в Украине составил 41,4%. Если бы минималку увеличили по отношению к индексу роста цен, на 26,6% в прошлом году и на 14,8% в этом году, то сейчас украинцы должны зарабатывать не менее 9 446, 8 гривны. То есть даже в случае повышения зарплат, украинская минималка проигрывает польскому в три раза.