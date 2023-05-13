Спеціалісти розповіли, коли українські зарплати зрівняються з польськими

Польські роботодавці активно запрошують українців. З минулого року українці отримують приблизно на 10% більше, а кількість пропозицій стрімко зростає.

Водночас Україну чекають проблеми після перемоги над російськими окупантами.

Зараз мінімальна заробітна плата в Польщі — 30,2 тисячі гривень. Приблизно стільки ж отримують українські заробітчани з мінімальним досвідом та навіть без знання мови. В Україні ж на таку зарплату можуть розраховувати лише висококваліфіковані спеціалісти.

Для кращого розуміння в Польщі посудомийник може отримувати близько 33 тисяч гривень, в українських закладах громадського харчування таку суму можна отримати лише за три, а то і чотири місяці роботи.

Після скасування воєнного стану чимало чоловіків покинуть Україну, адже вони звикли їздити на заробітки в сусідні країни. Також буде суттєва проблема з поверненням в Україну жінок та дітей.

Тож головне завдання — знайти можливість підвищити заробітні плати хоча б до рівня польських, а то і більше.

Уникнути збільшення трудової міграції буде дуже складно. Згідно з останніми опитуваннями, близько 45% біженців в Польщі не планують повертатися в Україну. Люди вже встигли адаптуватися, віддали дітей до школи та знайшли роботу. Тож після закінчення війни чоловіки приєднаються до своїх сімей.

Якою має бути мінімалка в Україні

Мінімальну зарплату використовують для соціального захисту найменш захищених категорій населення. Але в Україні це підштовхує до “сірої” схеми виплати зарплати, адже за документами платять мінімалку, а решту виплачують в конверті.

До кінця 2023 року ріст цін в Україні склав 41,4%. Якби мінімалку збільшили відносно індексу росту цін, на 26,6% торік та на 14,8% цього року, то зараз українці мали б заробляти не менше 9 446, 8 гривні. Тобто навіть у випадку підвищення зарплат, українська мінімалка програє польській втричі.