Озвучена важная информация для мужчин, которые хотели бы уехать за границу

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация в ходе которой призвать могут любого мужчину в возрасте от 18 до 60 лет. Множество лиц имеют отсрочку от службы, например, студенты дневной формы обучения. Однако следует понимать, что отсрочка не всегда дает право на выезд за границу. Обновлена информация о том, могут ли студенты выезжать из Украины и ответ отрицательный — не могут.

Не уедут даже те, кто зачислен в заграничные вузы

В первые месяцы войны студентов выпускали заграницу, но затем из этого сделали мошенническую схему. Студентов среди мужчин резко увеличилось и все они начали выезжать из страны даже несмотря на то, что зачислены в украинский вуз. Соответственно, в сентябре было запрещено студентам уезжать. Это вызвало возмущение у тех, кто действительно учится за границей и вынужден переводиться на заочную форму, брать академотпуск или совсем отчисляться.

Выехать заграницу могут только отдельные категории военнообязанных

Некоторые виды отсрочек действительно позволяют пересекать границу. К примеру, если вы опекун лица с инвалидностью первой или второй группы. Вы можете ехать в другую страну, но только в сопровождении этого лица. Также выезжать могут многодетные родители. Лица с инвалидностью, родители, воспитывающие детей самостоятельно при условии, что мама умерла, считается пропавшей без вести или лишена родительских прав.

Без проблем пересекают границу и непосредственно те, у кого есть инвалидность. В законе о мобилизации все эти пункты расписаны. Адвокаты советуют также тщательно вчитываться в подпункты к каждому из пунктов, ведь, например, некоторые говорят, что отсрочку может получить только кто-то один из семьи, где есть лицо с инвалидностью. В то время как адвокаты подчеркивают, что на такое право имеют все мужчины в семье. К примеру, если инвалидность у женщины, то на отсрочку претендует и ее муж, и сын и зять. Причем, все трое могут оформить эту отсрочку одновременно.