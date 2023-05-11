ПриватБанк сообщил клиентам о возможности оформить большие суммы средств: краткая инструкция

ПриватБанк является одним из крупнейших банков страны, он обслуживает миллионы клиентов и часто участвует в различных государственных программах. Вот и сейчас стало известно, что Приват начал выдавать карточки єВідновлення, на которые будут поступать средства от государства для восстановления поврежденного имущества. Чтобы оформить карточку, нужно сделать всего несколько кликов в приложении Приват24.

Для оформления карты зайдите в приложение, выберите вкладку “Кошелек”, нажмите кнопку “Добавить”, и выберите карту “єВідновлення”. Право оформить такую карточку имеют все совершеннолетние украинцы, подавшие заявку через приложение Дия согласно постановлению Кабинета Министров Украины №381 от 21.04.2023.

Нюансы использования полученных средств

Подробнее о программе можно прочитать на сайте Министерства социальной политики или на сайте “Дия”. А вот ПриватБанк объясняет, как можно тратить денежные средства, которые уже будут зачислены на счет.

Деньги можно тратить исключительно в безналичной форме и исключительно на тематическую продукцию, то есть строительные материалы и все, что нужно для восстановления или обустройства дома. Список магазинов партнеров будет постоянно обновляться и ознакомиться с ним можно будет в “Дии”, При покупках нужно будет вводить ММС-код, таким образом будет производиться контроль расходов. Покупки можно делать как в офлайн, так и в онлайн магазинах, но только украинских. Нужно, чтобы у них был соответствующий ММС-код.

Карточку можно добавить в онлайн кошелек и рассчитываться с помощью Apple Pay или Google Pay.

Известно, что карточка будет действовать в течение двенадцати месяцев с момента выдачи. Если в течение этого времени средства не будут использованы, то они вернутся государству.

Подать заявку на получение средств можно не только в приложении “Дия”, но и в любом ЦНАПе по месту жительства, в поселковых или городских советах и других местных органах самоуправления.