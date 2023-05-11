ПриватБанк повідомив клієнтів про можливість отримати великі суми коштів: коротка інструкція

ПриватБанк є одним з найбільших банків країни, він обслуговує мільйони клієнтів тож часто бере участь у різноманітних державних програмах. Ось і зараз стало відомо, що Приват почав видавати картки єВідновленя, на котрі поступатимуть кошти від держави для відновлення пошкодженого майна. Щоб оформити картку потрібно зробити всього кілька кліків у додатку Приват24.

Для оформлення картки зайдіть у застосунок, виберіть вкладку “Гаманець”, натисніть кнопку “Добавити”, і виберіть картку “єВідновлення”. Право оформити таку картку мають всі повнолітні українці, які подали заявку через додаток Дія згідно з постановою Кабінету Міністрів України №381 від 21.04.2023.

Нюанси використання отриманих коштів

Детальніше про програму можна почитати на сайті Міністерства соціальної політики чи на сайті “Дія”. А от ПриватБанк пояснює, як можна витрачати кошти, які вже будуть зараховані на рахунок.

Гроші можна витрачати виключно у безготівковій формі і виключно на тематичну продукцію, тобто будівельні матеріали й все що потрібно для відновлення чи облаштування домівки. Перелік магазинів партнерів буде постійно оновлюватись і ознайомитися з ним можна буде у “Дії”, При покупках потрібно буде вводити ММС-код, таким чином здійснюватиметься контроль витрат. Покупки можна робити як в офлайн, так і в онлайн магазинах, але лише українських. Потрібно, щоб вони мали відповідний ММС-код.

Картку можна буде додати до онлайн гаманця і розраховуватися з допомогою Apple Pay чи Google Pay.

Наразі відомо, що картка буде діяти протягом дванадцяти місяців з моменту видачі. Якщо протягом цього часу кошти не буде використано, то вони повернуться державі.

Подати заявку на отримання коштів можна не лише у додатку “Дія”, а й у будь-якому ЦНАПі за місцем проживання, у селищних чи міських радах та інших місцевих органах самоврядування.