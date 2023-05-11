25 000 гривен не предел: украинцам рассказали за какие гривневые купюры коллекционеры платят сумасшедшие деньги и где их взять

Некоторые гривневые банкноты могут сделать человека богатым. Причем это не зависит от номинала. Дело в том, что некоторые купюры считаются особенно ценными среди коллекционеров и готовы платить сумасшедшие деньги, лишь бы пополнить свою коллекцию редким или особым экземпляром.

Не будем голословными, ниже приводим несколько вариантов, за которые коллекционеры готовы заплатить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч.

Мы мониторили предложения на популярном специализированном ресурсе Violity и вот что нашли.

20 гривен 1992 выпуска на Violity продали за 4 500 гривен. В этой банкноте оборотная сторона напечатана под углом 180 градусов относительно лицевой стороны. Это сделали простую банкноту уникальным экземпляром для коллекции.

Другое не менее интересное предложение, 1 гривна 2014 года выпуска с уникальным “коллекционным” номером УУ1111111. За нее просят 10 тысяч гривен, но торги еще не завершены. Так что вы можете стать счастливым обладателем уникальной гривневой банкноты.

Также владелец сообщил, что у купюры нет скрытых дефектов, а реставрационные работы не проводились.

Еще одно интересное предложение – 5 гривен 1992 года выпуска, которые оценивают в 24 000 гривен. Дело в том, что у них специфический брак — на обратной стороне четко напечатаны только орнамент и номер.

И напоследок. за 25 000 тысяч предлагают 500 гривен 2015 года с номером XB 6666666. Согласно объявлению банкноты в идеальном состоянии, ее не реставрировали, а также она без дефектов.

В то же время, на фото, которое добавляет продавец, на купюре заметен незначительный сгиб. Это может свидетельствовать о том, что банкнота была в обращении.

Кроме банкнот, коллекционеры готовы покупать и коллекционные монеты с разнообразным браком. Поэтому следует всегда обращать внимание на купюры и монеты, которые вы получаете на сдачу. Среди них может быть настоящее сокровище.