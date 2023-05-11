25 000 гривень не межа: українцям розказали за які гривневі купюри колекціонери платять шалені гроші та де їх взяти 

Деякі гривневі банкноти можуть зробити людину багатою. При чому це не залежить від номіналу. Річ у тім, що деякі купюри вважаються особливо цінними серед колекціонерів, і вони готові платити шалені гроші, лиш би поповнити свою колекцію рідкісним або особливим екземпляром.

Не будемо голослівними, ниже наводимо кілька варіантів, за які колекціонери готові заплатити від кількох тисяч до кількох десятків тисяч

Ми моніторили пропозиції на популярному спеціалізованому ресурсі Violity, і ось що знайшли.

20 гривень 1992 року випуску на Violity продали за 4 500 гривень. В цій банкноті оборотна сторона надрукована під кутом 180 градусів відносно лицевої сторони. Це зробили просту банкноту унікальним екземпляром для колекції.

Інша не менш цікава пропозиція, 1 гривня 2014 року випуску з унікальним “колекційним” номером УУ1111111. За неї просять 10 000 гривень, але торги ще не завершені. Тож ви можете стати щасливим власником унікальної гривневої банкноти.

Також власник повідомив, що купюра не має прихованих дефектів, а реставраційні роботи не проводилися.

Ще одна цікава пропозиція — 5 гривень 1992 року випуску, які оцінюють в 24 000 гривень. Річ у тім, що вони мають специфічний брак — на зворотній стороні чітко надрукований лише орнамент та номер.

І наостанок. за 25 000 тисяч пропонують 500 гривень 2015 року з номером XB 6666666. Відповідно до оголошення банкнота в ідеальному стані, її не реставрували, а також вона без дефектів.

Водночас на фото, яке додає продавець, на купюрі помітний незначний згин. Це може свідчити про те, що банкнота була в обігу.

Крім банкнот колекціонери готові купувати і колекційні монети з різноманітним браком. Тож варто завжди звертати увагу на купюри та монети, які отримуєте на решту. Серед них може бути справжній скарб, що принесе не одну тисячу гривень.