Не тільки Моно: українські банки почали блокувати картки, які раніше ніколи не чіпали

З 9 травня в Україні скасували всі обмеження, відповідно до яких блокувалися банківські рахунки з боргом до сто тисяч гривень. Тепер можуть блокувати кошти на банківських рахунках практично будь-якого боржника. На блокування рахунків вже масово скаржаться клієнти великих українських банків.

Без доступу до своїх коштів зостався клієнт Монобанку. Відповідну скаргу чоловік залишив на популярному спеціалізованому форумі Мінфін. За його словами на цей момент він несе службу в лавах Збройних сил України, на рахунку відкритої “Банки” є волонтерські кошти які також попали під виконавче провадження. А це вже значна проблема, адже на ці кошти дуже розраховували військові.

Щодо блокування рахунків, то це можливо через будь-який борг. Для прикладу, за несплату комунальних послуг, через заборгованість за кредитом або несплачені аліменти. Також заблокувати рахунок можуть тим, хто вчасно не сплатив штраф за порушення правил дорожнього руху. Блокування відбувається після того, як на боржника подають судовий позов, а вже за рішення суду — у виконавчу службу.

Виконавча служба відкриває провадження і може накладати арешт на рахунок в банках. Раніше співзасновник “Монобанку” Олег Горохівський повідомив, що лише його в його банку можуть арештувати 436 тисяч клієнтів. При цьому зазначається, що всі банки зобов’язані виконувати цей закон та блокувати рахунки.

Якщо після блокування боржник звернеться до судового виконавця, він зможе отримати доступ до частини своїх засобів в розмірі двох мінімальних зарплат, а це 13,4 тисячі гривень. Повністю розблокувати рахунок можна лише після виплати боргу.

Нагадаємо. що раніше українці масово скаржилися на подвійні комісії банків. Щоб дізнатися розмір комісії, потрібно детально ознайомитися з умовами банківських карт. Для прикладу, для зняття готівки не варто використовувати кредитку, навіть якщо плануєте зняти власні кошти.