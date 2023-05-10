Что нужно знать владельцам квартир, чтобы избежать безумных штрафов: суммы могут достигать 100 000 гривен

По статистике большинство украинцев владельцы квартир, а не частных домов. В конце концов, последних гораздо меньше, ведь в мегаполисах большинство домов многоквартирных и включают они очень много жилищ. Каждый живущий в квартире, неважно владелец он или просто арендатор, должен знать, за что может получить штраф. А штрафов здесь предусмотрено, ой как много.

И суммы могут быть максимально разными. Так уж повелось, что когда вы живете в собственном доме, то свободы и прав у вас больше, чем если вы имеете сбоку, сверху и снизу соседей с интересами которых, конечно же, нужно считаться. Так что нужно знать, чтобы не обеднеть на несколько сотен, а то и тысячи гривен?

Штрафы делятся условно на три группы

Есть условно три группы нарушений: базовые (легкие), более строгие и строгие. Согласно каждой группе предусмотрен более высокий штраф.

Базовые нарушения – это соблюдение правил в установленное время. Это означает, что нельзя шуметь, делать ремонты, запускать пиротехнику и т.д. с 22:00 до 08:00 в выходные и в рабочие дни с 21:00 до 08:00.

За подобное предполагается штраф от 85 до 510 гривен. Отметим, что плач ребенка или лай собак в эти пункты не входит, однако соседи могут вызвать опекунскую службу или службу защиты животных, если шум на регулярной основе.

Более сложная группа штрафов за перепланировку квартиры. Запрещается:

Менять расположение санузлов и увеличивать их площадь за счет жилых помещений; Разрушать несущие конструкции. Демонтировать балконные блоки. Разбирать наружные стены, чтобы соединять балкон с общей площадью квартиры. Устанавливать на балконе батареи централизованного отопления.

За это все предусмотрены штрафы от 1700 до 4250 гривен.

Наибольшие суммы предусмотрены за воровство электроэнергии. Если вы вмешиваетесь в работу счетчика, ломаете его, не устанавливаете или еще каким-то образом крадете электроэнергию, готовьтесь заплатить штраф на сумму от 50 до 100 000 гривен.