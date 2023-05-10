Держава виплачуватиме майже 3 700 гривень щомісячної допомоги: претендують окремі категорії населення

В Україні дуже багато людей претендують на щомісячні фінансову підтримку від держави. Наразі це в першу чергу внутрішньо переміщені особи. Але є й ряд інших, які також можуть отримувати допомогу у кілька тисяч гривень, навіть не маючи статусу ВПО. Це багатодітні родини, а ще особи з низьким рівнем доходу. Максимальний розмір допомоги — 3682 гривні. Сума розраховується залежно від кількох факторів.

Є кілька різних сум, на які претендують українців

Допомогу у зв’язку з низьким рівнем доходу може отримати родина якщо її сукупний дохід нижче норми. Як її визначити? Додайте дохід всіх членів родини й розділіть її на всіх (і дітей включно). Якщо на кожного сума вийде нижчою ніж прожитковий мінімум (2589 грн), то ваш дохід низький і тоді вам належить допомога. Її розмір може бути наступним:

Для працездатних осіб — 1207 гривень. Для непрацездатних осіб, які мають інвалідність — 2093 грн. На кожну дитину до 6 років — 2953 грн. На кожну дитину до 23 років (за умови навчання) — 3489 грн. Для дітей до 18 років — 3682 грн.

Зазначається, що допомога нараховується на 6 місяців після чого перелік документів потрібно оновлювати й заново розраховувати дохід сім’ї.

Як оформити допомогу?

Для початку потрібно переконатися, що ви підпадаєте під статус малозабезпеченої сім’ї, і якщо так, то зібрати необхідний перелік документів:

заяву за встановленим зразком;

паспорт громадянина України;

декларацію про доходи та майнове становище;



довідку про доходи або пояснення про їхнє походження, якщо такі відомості відсутні;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

довідку про безпосередню участь особи в АТО, у здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях (за наявності);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

З усім цим пакетом документів потрібно звертатися до ЦНАПу чи місцевих органів самоврядування за місцем проживання.