Що треба знати власникам квартир, щоб уникнути шалених штрафів: суми можуть сягати 100 000 гривень

За статистикою більшість українців власники квартир, а не приватних будинків. Зрештою останніх набагато менше, адже у мегаполісах більшість будинків багатоквартирних і включають вони дуже багато помешкань. Кожен хто живе у квартирі, неважливо власник він чи просто орендар, повинен знати, за що може отримати штраф. А штрафів тут передбачено, ой як багато. І суми можуть бути максимально різні. Так вже повелося, що коли ви живете у власному домі, то свободи і прав у вас більше ніж якщо ви маєте збоку, зверху і знизу сусідів з інтересами яких звісно ж потрібно рахуватися. То що треба знати, щоб не збідніти на кілька сотень, а то й тисяч гривень?

Штрафи поділяються умовно на три групи

Є умовно три групи порушень: базові (легкі), більш суворіші і суворі. Відповідно до кожної групи передбачено вищий штраф.

Базові порушення — це дотримання правил у встановлений час. Це означає, що не можна шуміти, робити ремонти, запускати піротехніку тощо з 22:00 до 08:00 у вихідні дні і у робочі дні з 21:00 до 08:00.

За подібне передбачається штраф від 85 до 510 гривень. Зазначимо, що плач дитини чи гавкіт собак в ці пункти не входить, однак сусіди можуть викликати опікунську службу, або службу з захисту тварин, якщо шум на регулярній основі.

Більш складніша група штрафів за перепланування квартири. Забороняється:

Міняти розташування санвузлів та збільшувати їх площу за рахунок житлових приміщень; Руйнувати несучі конструкції. Демонтувати балконні блоки. Розбирати зовнішні стіни, щоб об’єднувати балкон з загальною площею квартири. Встановлювати на балконі батареї централізованого опалення.

За це все передбачено штрафи від 1700 до 4250 гривень.

Найбільші суми передбачені за крадіжку електроенергії. Якщо ви втручаєтесь в роботу лічильника, ламаєте його, не встановлюєте чи ще якимось чином крадете електроенергію, то готуйтесь заплатити штраф на суму від 50 до 100 000 гривень.