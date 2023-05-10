Стало известно, будут ли наказывать мужчин, что выехали за границу, и впоследствии захотят вернуться в Украину

В первый день войны еще не было введено ограничение на выезд заграницу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Следовательно, очень много потенциальных военнообязанных этим воспользовались. Равно как и те, кто уехал еще до войны и уже не вернулся, чтобы не попасть под мобилизацию, или по каким-то другим собственным причинам. Рано или поздно некоторые из этих мужчин захотят вернуться домой, но не будет ли у них для этого препятствий? Не будет ли грозить им ответственность? Эксперты ответили.

Никому ничего не будет угрожать

До войны и в первый ее день никаких ограничений не было, то есть мужчины вполне законно уехали и имеют полное право находиться за границей столько времени, сколько им разрешает виза или условия. Если они захотят вернуться в Украину, им здесь никто ничего не предъявит.

Другое дело может быть с теми, кто уехал незаконно, или же не вернулся в установленный период времени. Например, такое случается среди волонтеров, которые, пользуясь своим статусом, выезжают, а затем не возвращаются. Их могут разыскивать специальные службы, и это чревато серьезными проблемами. Нередко на границе ловят военнообязанных, которые тоже хотят нелегально бежать в Европу. В лучшем случае им просто вручают повестку, в худшем, штраф и уголовную ответственность.

В законе четко прописано, кто может выезжать заграницу

В соответствующем законе о мобилизации четко прописано, кто может получить отсрочку и уехать за границу. Это довольно большой перечень лиц, имеющих проблемы со здоровьем, больных родственников, являющихся родителями одиночками, опекунами детей сирот и т.д. При наличии необходимых документов на границе вас без проблем пропустят.