Стало відомо, чи каратимуть чоловіків, які виїхали закордон, і згодом захочуть повернутись в Україну

В перший день війни ще не було введено обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Відтак дуже багато потенційних військовозобов’язаних цим скористувалися. Так само як й ті, хто виїхав ще до війни й вже не повернувся, щоб не потрапити під мобілізацію, або з якихось інших власних причин. Рано чи пізно дехто з цих чоловіків захоче повернутися додому і чи не буде в них для цього перешкод? Чи не загрожуватиме їм відповідальність? Експерти дали відповідь.

Нікому нічого не буде загрожувати

До війни й в перший її день жодних обмежень не було, тобто чоловіки цілком законно виїхали й мають повне право перебувати закордоном стільки часу, скільки їм дозволяє віза, чи умови. Якщо вони захочуть повернутися в Україну, їм тут ніхто абсолютно нічого не пред’явить.

Інша справа може бути з тими хто виїхав незаконно, або ж не повернувся у встановлений період часу. Наприклад, таке трапляється серед волонтерів, які користуючись своїм статусом виїжджають, а потім не повертаються. Їх можуть розшукувати спеціальні служби, і це загрожує серйозними проблемами. Нерідко на кордоні ловлять військовозобов’язаних, які також хочуть нелегально втекти в Європу. В кращому випадку їм просто вручають повістку, в гіршому, штраф і кримінальну відповідальність.

В законі чітко прописано хто може виїжджати за кордон

У відповідному законі про мобілізацію чітко прописано хто може отримати відстрочку та виїхати за кордон. Це доволі великий перелік осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, мають хворих родичів, є батьками одинаками, опікунами дітей сиріт тощо. За наявності необхідних документів на кордоні вас без проблем пропустять.