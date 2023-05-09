Мобилизация продолжена: назван исчерпывающий перечень болезней, позволяющих получить отсрочку

В который раз в Украине продолжили военное положение и мобилизацию. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Конечно, есть исключения. Под мобилизацию не подлежат студенты, по крайней мере, они имеют отсрочку на время обучения. Речь о студентах дневной формы обучения. Также, в ряды ВСУ не берут многодетных родителей, воспитывающих детей без матери, или ребенка с инвалидностью, тех, кто опекается пожилыми людьми. А также тех, у кого есть одна из многочисленных недугов. На самом деле, перечень ситуаций, которые могут стать причиной для отсрочки, очень велик. Одних проблем со здоровьем насчитывается несколько десятков. Остановимся на них более подробно.

Список болезней, с которыми в ряды ВСУ нельзя

Полностью освобождаются от службы лица, имеющие такие проблемы, как шизофрения, умственная отсталость, глухота и слепота.

Получить временную или бессрочную отсрочку от мобилизации можно со следующим перечнем недугов:

Расстройства психики и поведения. Болезни нервной системы – острая форма менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита, системная атрофия, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс, церебральная форма паралича, склероз, ишиас, люмбаго и др. Болезни зрения – анатомические дефекты век, орбит, глазной конъюнктивит, сопровождающиеся нарушением двигательных и зрительных способностей. Болезни слуха – полная глухота, глухонемота, выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения. Заболевание системы кровообращения. Болезни органов дыхательной системы – хроническая форма бронхита и пневмонии, ХОБЛ или тяжелая форма бронхиальной астмы. Нарушение мочеполовой системы – пиелонефрит острый пиелит, нефропатия, почечная недостаточность, гидронефроз и др. Болезни пищеварительной системы. Заболевание костей. Заболевание желудочно-кишечного тракта. Гепатит. Онкологическое заболевание. ВИЧ-инфекция.

Также, временная отсрочка возможна, если лицо имеет перелом конечности. Иногда отсрочка предоставляется для того, чтобы лицо дообследовалось, если есть подозрение на какие-то другие болезни.