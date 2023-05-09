Мобілізацію продовжено: названо вичерпний перелік хвороб, які дозволяють отримати відстрочку

Вже вкотре в Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов’язаними. Звісно є винятки. Під мобілізацію не підлягають студенти, принаймні вони мають відстрочку на час навчання. Мова про студентів денної форми навчання. Також, до лав ЗСУ не беруть багатодітних батьків, тих хто виховує дітей без матері, або дитину з інвалідністю, тих хто опікується літніми людьми. А також тих, в кого є одна з численних недуг. Насправді перелік ситуацій, які можуть стати причиною для відстрочки дуже великий. Одних лише проблем зі здоров’ям налічується кілька десятків. Зупинимось на них більше детально.

Перелік хвороб, з якими у лави ЗСУ зась

Повністю звільняються від служби особи, які мають такі проблеми, як шизофренія, розумова відсталість, глухота і сліпота.

Отримати тимчасову або безстрокову відстрочку від мобілізації можна з наступним переліком недуг:

Розлади психіки та поведінки. Хвороби нервової системи – гостра форма менінгіту, енцефаліту, мієліту, енцефаломієліту, системна атрофія, внутрішньочерепний або внутрішньохребцевий абсцес, церебральна форма паралічу, склероз, ішіас, люмбаго та ін. Хвороби зору – анатомічні дефекти повік, орбіт, очний кон’юнктивіт, які супроводжуються порушенням рухових та зорових здібностей. Хвороби слуху – повна глухота, глухонімота, виражені вестибулярно-вегетативні порушення. Захворювання системи кровообігу. Хвороби органів дихальної системи – хронічна форма бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або важка форма бронхіальної астми. Порушення сечостатевої системи – пієлонефрит гострий пієліт, нефропатія, ниркова недостатність, гідронефроз та ін. Хвороби травної системи.

Захворювання кісток. Захворювання шлунково-кишкового тракту. Гепатит. Онкологічне захворювання; ВІЛ-інфекція.

Також, тимчасова відстрочка можлива якщо особа має перелом кінцівки. Інколи відстрочка надається для того, щоб особа дообстежилась якщо є підозра на якісь інші хвороби.