Цены на соль в Украине выросли: сколько будем платить

В мае в Украине наблюдается тенденция к росту цены на соль. Этому предшествовал двухмесячный спад цены. Сейчас стоимость этой популярной специи в среднем выросла на 1,15 гривны за килограмм.

Сколько придется платить за соль

Сейчас за один килограмм пищевой морской соли в среднем стоит 33,05 гривны, в то время как в апреле средняя цена была на уровне 31,90 гривны. Если рассматривать стоимость соли в сетях, то на начало мая самая низкая цена была зафиксирована в сети Varus – 28,5 гривны за килограмм. Дороже всего за килограмм соли приходилось платить покупателям в сети супермаркетов Megamarket — 37,6 гривны за килограмм.

Сейчас цены существенно выросли после снижения, которое фиксировалось в предыдущие два месяца. В марте средняя цена была на уровне 32,28 гривны за килограмм, а в феврале 32,87 гривны за килограмм.

Какие цены на другие специи

Ниже приведем цены на перец и популярные соусы в популярных супермаркетах:

черный перец горошком стоит 7,20 гривны за десять граммов;

приправа Эко к шашлыку стоит 8,16 гривны за килограмм;

томатная паста за 350 грамм нужно заплатить 80, 42 гривен;

заправка Торчин томатная для борща стоит 34,86 гривны за упаковку весом 240 грамм;

Майонез Щедро 67% стоит 44,58 гривны за 300 граммов.

В целом, цены в Украине выросли почти на треть от начала полномасштабного вторжения. Темпы инфляции сейчас несколько замедляются, но тенденции к удешевлению товаров нет. Напротив, стоимость товаров, в том числе продуктов питания, будет расти. Среди причин — отмена льготного акциза на топливо, введенное с началом полномасштабного вторжения, чтобы стабилизировать поставки топлива в условиях дефицита, когда российские оккупанты атаковали украинские нефтебазы.

В то же время, летом этого года могут отпустить курс доллара, однако это зависит от многих факторов, в том числе от успехов Вооруженных сил Украины на фронте во время контрнаступления.