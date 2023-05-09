Ціни на сіль в Україні зросли: скільки будемо платити

Протягом травня в Україні спостерігається тенденція до зростання ціни на сіль. Цьому передував двомісячний спад ціни. Наразі вартість цієї популярно спеції в середньому зросла на 1,15 гривні за кілограм.

Скільки доведеться платити за сіль

Зараз за один кілограм харчової морської солі в середньому коштує 33,05 гривні в той час, як у квітні середня ціна була на рівня 31,90 гривні. Якщо розглядати вартість солі в мережах, то станом на початок травня найнижча ціна була зафіксована в мережі Varus — 28,5 гривні за кілограм. Найдорожче за кілограм солі доводилося платити покупцям в мережі супермаркетів Megamarket — аж 37,6 гривні за кілограм.

Зараз ціни суттєво зросли після зниження, яке фіксувалося попередні два місяці В березні середня ціна була на рівні 32,28 гривні за кілограм, а в лютому 32,87 гривні за кілограм.

Які ціни на інші спеції

Нижче наведемо ціни на перець та популярні соуси в популярних супермаркетах:

чорний перець горошком коштує 7,20 гривень за десять грамів;

приправа Еко до шашлику коштує 8,16 гривні за кілограм;

томатна паста за 350 грамів потрібно заплатити 80, 42 гривень;

заправка Торчин томатна для борщу вартує 34,86 гривні за упаковку вагою 240 грамів;

майонез Щедро 67% коштує 44,58 гривні за 300 грамів.

Загалом ціни в України зросли майже на третину від початку повномасштабного вторгнення. Темпи інфляції зараз дещо сповільнюються, але тенденції до здешевшання товарів немає. Навпаки, вартість товарів, в тому числі продуктів харчування, зростатиме. Серед причин — скасування пільгового акцизу на паливо, який було запроваджено з початком повномасштабного вторгнення, щоб стабілізувати постачання палива в умовах дефіциту, коли російські окупанти атакували українські нафтобази.

Водночас влітку цього року можуть відпустити курс долара, однак це залежить від багатьох факторів, в тому числі від успіхів Збройних сил України на фронті під час контрнаступу.