Приват и Ощад возвращают аресты счетов клиентов: что происходит

В Украине отменяют постановление правительства, которое предусматривало снятие ареста исполнительной службы на суммы менее ста тысяч гривен на время действия военного положения. Теперь банки начнут блокировать счета десятков тысяч украинцев.

Дело в том, что вступает в силу закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения”. Ознакомиться с этим документом можно на официальном сайте Верховной Рады Украины по ссылке https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1735051.

Именно этот закон отменяет постановление Кабинета министров Украины, которое снимало аресты исполнительной службы на суммы менее 100 тысяч гривен во время действия военного положения.

В свою очередь, новый закон позволяет клиентам с арестами пользоваться минимальными суммами. Речь идет о двух минимальных заработных платах или 13,4 тысячи гривен. Но это лишь при условии, что клиент обратился в исполнительную службу, а тот направит соответствующий документ в банк с постановлением снять арест на вышеуказанную сумму по одному из счетов клиента.

Этот закон уже успел прокомментировать соучредитель monobank Олег Гороховский. По его словам, это коснется 436 тысяч клиентов. Возвращение арестов по его словам является вынужденным шагом, ведь по закону это должны выполнять все банки.

Следует обратить внимание также на тот факт, что в Украине уже началась ежегодная проверка банков на устойчивость. В 2022 году ее не проводили из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов, однако в 2023 году оценку выставят сразу двум десяткам крупнейших финансовых учреждений Украины. Среди них также и крупнейшие государственные банки, такие как Приват, Ощад, Укргаз и Укрэксим. Это позволит оценить текущую ситуацию и при необходимости принять решение для ее улучшения или стабилизации.