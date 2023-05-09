Приват та Ощад повертають арешти рахунків клієнтів: що відбувається 

В Україні скасовують постанову уряду, яка передбачала зняття арешту виконавчої служби на суми менш ніж сто тисяч гривень на час дії воєнного стану. Тепер банки почнуть блокувати рахунки десятків тисяч українців.

Річ у тім, що набирає чинності закон “Про внесення змін в деякі закони України про окремі особливості організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану”. Ознайомитися з цим документом можна на офіційному сайті Верховної Ради України за посиланням https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1735051.

Саме цей закон скасовує постанову Кабінету міністрів України, яке знімало арешти виконавчої служби на суми менше як 100 тисяч гривень на час дії воєнного стану.

Своєю чергою новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися мінімальними сумами. Мова йде про дві мінімальні заробітні плати або 13,4 тисячі гривень. Але це лише при умові, що клієнт звернувся до виконавчо служби, а той відправить відповідний документ до банку з постановою зняти арешт на вищевказану суму по одному із рахунків клієнта.

Цей закон вже встиг прокоментувати співзасновник monobank Олег Гороховський. За його словами, це торкнеться 436 тисяч клієнтів. Повернення арештів за його словами є вимушеним кроком, адже згідно з законом це повинні виконувати всі банки.

Варто звернути увагу також на той факт, що в Україні вже розпочалася щорічна перевірка банків на стійкість. У 2022 році її не проводили через повномасштабне вторгнення російських окупантів, однак у 2023 році оцінку виставлять двом десяткам найбільших фінансових установ України. Серед них також і найбільші державні банки України — Приват, Ощад, Укргаз та Укрексім. Це дозволить оцінити поточну ситуацію та при потребі прийняти рішення для її покращення або стабілізації.