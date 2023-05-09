“Тихий вбивця” на вашій кухні: вчені попереджають про небезпеку алюмінієвої фольги

Сучасні винаходити полегшують життя господинь на кухні, але останні дослідження підтверджують, що деякі з них можуть нести реальну загрозу здоров’ю.

Що не так з фольгою

Фольгу часто використовують для запікання страв з риби, картоплі та багатьох інших. Однак вчені висловили занепокоєння стосовно цього матеріалу.

Алюмінієва фольга являє собою дуже тонкий лист блискучого алюмінієвого металу, який отримують шляхом прокатки металевих слябів товщиною всього 0,2 мм.

Цей матеріал часто використовують на кухні, а також для пакування та ізоляції.

Щодо алюмінію як такого, то він є не лише в фользі, а в різноманітному пакуванні, косметиці та навіть питній воді. Різноманітні харчові добавки, такі як барвники, згущувачі та консерванти також можуть містити алюміній, і часто в набагато більших кількостях ніж в їжі.

Кількість алюмінію, який споживає людина, залежить від безлічі факторів. В тому числі наскільки легко він засвоюється з їжею конкретною особою, скільки його було в ґрунті, де виросли овочі чи фрукти та багатьох інших.

Також алюміній часто є в ліках, наприклад антацидах. Однак лише мала частка цього металу засвоюється організмом, решта ж виводиться.

В чому небезпека алюмінію

В повсякденному житті люди зазвичай не отримують небезпечну дозу алюмінію. Водночас підвищений рівень цього металу пов’язують з раком та хворобою Альцгеймера. Ці докази не остаточні та потребують додаткових досліджень.

Однак краще скоротити споживання алюмінію, адже повністю відмовитися від нього вкрай складно.

За даними ВООЗ допустимий рівень алюмінію в організмі — 2 мг на 1 кг ваги тіла на тиждень.

Приготування їжі в фользі призводить до того, що часточки металу опиняються в їжі. Кількість вимивання залежить від температури приготування, кислотності їжі та наявності спецій, наприклад, солі. Запікання червоного м’яса в фользі може збільшити кількість алюмінію на 378%.