Скидка на газ: в Нафтогазе сообщили новые правила

В компании “Нафтогаз Украины” недавно сообщили тариф, который будет действовать до мая следующего года. Потребители будут платить за потребленный природный газ по цене 7,96 гривны за кубометр.

Напомним, ранее потребители имели возможность получать дополнительные скидки при оплате.

Рассказываем, сохранена ли эта скидка на этот год, то есть после обнародования новых тарифов.

Согласно информации на сайте Нафтогаза, скидка все-таки сохранится. Там даже отметка о дополнительной скидке. Поэтому те потребители, которые успеют оплатить счет в личном кабинете или посредством чата до 15 числа текущего месяца смогут рассчитывать на скидку в размере 1% от суммы уплаты в следующем месяце.

То есть скидка будет такой же, как и была в прошлом году.

На официальном сайте газоснабжающей компании Нафтогаз можно скачать отдельный документ, где описаны все моменты, касающиеся скидки на голубое топливо Ниже приводим основные моменты:

Скидка добавляется к цене на газ при использовании для оплаты онлайн-ресурсами компании Нафтогаз.

Га газ нужно платить ежемесячно, то есть одно из условий получения скидки – отсутствие задолженности.

Оплата должна производить в размере 100% стоимости газа до 15 числа каждого месяца, следующего за расчетным месяцем.

Если потребитель не сдержал условия, то он не сможет получить скидку в следующем месяце.

В дальнейшем право на скидку может восстановиться, если соблюдать все условия.

Скидка имеет постоянный размер и не скучает через месяц.

Отметим, что с 10 мая начнут формировать новые квитанции за газ, который потребители использовали в апреле этого года. После 20 числа Укрпочта начнет доставлять бумажный вариант платежки, а оплату в целом нужно произвести до 25 мая, чтобы избежать начисления пени. В то же время, во время действия военного положения ни одна пеня начисляться не будет.