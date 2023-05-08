Анонсирован масштабный перерасчет пенсий: кто получит до 1000 гривен надбавки

В ПФУ сообщили, что в течение 2023 года не ожидаются ежегодные надбавки и доплаты к пенсии в связи со сложным экономическим положением. Однако нетронутыми оставили мартовскую индексацию, возрастную надбавку, а еще доплату за сверхурочный стаж. О последней стало известно буквально недавно. На нее претендуют люди, имеющие по 35 лет стажа и продолжающие официально работать. По предварительным подсчетам лица, имеющие хотя бы один год дополнительного стажа и среднюю пенсию (не менее 5500 грн), получат примерно по 1000 гривен доплаты.

Пересчет произошел в апреле

Вообще надбавки должны были поступить на пенсионные счета граждан еще в апреле, но придут только в июне. Придет сразу двойная выплата за апрель и май. Все потому, что ПФУ с опозданием получат некоторые аналитические данные, благодаря которым смогут рассчитать точную сумму доплаты. 1000 гривен людям удастся получить исключительно из-за того, что выплата будет сразу через несколько месяцев. В дальнейшем к пенсии будут начислять в среднем 300-500 гривен и больше. Сумма зависит от количества наработанных дополнительных лет и размера заработной платы.

Украинцы могут увеличить свои пенсионные выплаты

Если у вас есть работа и после достижения 60 лет вы можете отказаться от выхода на пенсию, продолжая работать, то ваша будущая пенсия будет выше. Согласно действующему законодательству, граждане имеют право выходить на заслуженный отдых не в 60 лет, а позже. За каждый наработанный месяц пенсия будет перечисляться на определенный процент. По предварительным подсчетам, если человек выйдет на заслуженный отдых не в 60 лет, а например в 66, то его пенсия будет увеличена на 50%.