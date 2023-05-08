Анонсовано масштабний перерахунок пенсій: хто отримає до 1000 гривень надбавки

В ПФУ повідомили, що протягом 2023 року не очікується щорічних надбавок та доплат до пенсії у зв’язку з складним економічним становищем. Однак недоторканою залишили березневу індексацію, вікову надбавку, а ще доплату за понаднормовий стаж. Про останню стало відомо буквально нещодавно. На неї претендують люди, які мають по 35 років стажу і продовжують далі офіційно працювати. За попередніми підрахунками ті особи, які мають хоча б один рік додаткового стажу і середню пенсію (не менше 5500 грн), отримають приблизно по 1000 гривень доплати.

Перерахунок відбувся у квітні

Взагалі, надбавки повинні були поступити на пенсійні рахунки громадян ще у квітні, але прийдуть лише у червні. Прийде відразу подвійна виплата за квітень і травень. Все через те, що ПФУ із запізненням отримає деякі аналітичні дані, завдяки яким зможе розрахувати точну суму доплати. 1000 гривень людям вдасться отримати виключно через те, що виплата буде відразу за кілька місяців. Надалі до пенсії будуть нараховувати в середньому 300-500 гривень і більше. Сума залежить від кількості напрацьованих додаткових років і розміру зарплати.

Українці можуть збільшити свої пенсійні виплати

Якщо ви маєте роботу і після досягнення 60 років можете відмовитися від виходу на пенсію продовжуючи працювати, то ваша майбутня пенсія буде вищою. Згідно з чинним законодавством громадяни мають право виходити на заслужений відпочинок не у 60 років, а пізніше. За кожен напрацьований місяць, пенсія буде перераховуватись на певний відсоток. За попередніми підрахунками, якщо особа вийде на заслужений відпочинок не у 60 років, а, наприклад у 66, то її пенсія буде збільшена на 50%.