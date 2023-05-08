В Україні знизять пенсійний вік: ВР може прийняти новий закон 

В Україні можуть знизити пенсійний вік, тож українці отримають змогу виходити на пенсію не в 60, а в 55 років. Зниження пенсійного віку стане можливими завдяки тому, що виплати будуть надаватися з солідарного та накопичувального пенсійного фондів. Такі зміни передбачає новий законопроект про накопичувальну пенсію, який вже зареєстрували в Верховній Раді України.

На пенсію в 55 років зможуть вийти всі охочі

На сьогодні вийти на заслужений відпочинок особа може лише при досягненні пенсійного віку, тобто 60 років. Якщо ж в особи немає мінімальної необхідної кількості стажу, то доведеться чекати досягнення 63 або 65 років.

Однак це може відійти в минуле. В Україні готуються до впровадження накопичувальної пенсії. Громадяни, які візьмуть участь в новій системі отримають право виходити на пенсію в 55 років. Після досягнення цього віку українці зможуть отримувати гроші, що накопичили на весь період отримання трудового стажу.

При цьому пенсіонери в майбутньому зможуть отримувати одразу дві пенсії — солідарну та накопичувальну.

Однак право на виплату накопичувальної пенсії вони отримають раніше, ніж на виплату солідарної.

В накопичувальну пенсію на початковому етапі будуть вноситися:

1% від заробітної плати у 2023 році;

2,5% від суми заробітної вплати у 2024 році;

2% від заробітної плати у 2025 році.

Водночас в Міністерстві соціальної політики України зробити висновок, що впровадження накопичувальної пенсії буде ефективним, але лише у випадку коли громадяни перераховуватимуть не менше 10% від власної заробітної плати. Такі відрахування дозволять забезпечити українським громадянам більш достойну пенсію ніж вона є зараз.

Загалом це чудова новина для українців, адже в перспективі вони отримуватимуть досить мізерні пенсії, накопичувальна система допоможе покращити рівень життя українських пенсіонерів. Адже зараз українські пенсіонери змушені виживати на мізерні виплати.