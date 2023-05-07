Готовьтесь к неприятностям: нисходящий месяц принесет проблемы сразу двум знакам зодиака

Астрологические транзиты в последний месяц весны принесут хаос и трудности в жизни некоторых знаков зодиака. 5 мая произошло полутеневое лунное затмение, а с конца апреля началось влияние ретроградного Меркурия, которое продлится до 14 мая.

В период с 16 по 19 мая будет очень сложный период нисходящего месяца. Как утверждают астрологи, в этот сложный период следует проявить осторожность, ведь в настоящее время значительно повышен риск финансовых потерь конфликтов с родными и друзьями, а также недоразумения с коллегами и руководством на работе.

Итак, кому следует готовиться к испытаниям?

Лев

Представителям знака Лев не будет везти со всех сторон. Неприятности буквально наваляются. Астрологи утверждают, что нисходящий месяц отнимет у Леви немало жизненной энергии. Представители знака будут постоянно чувствовать себя уставшими и истощенными.

Чтобы пережить этот трудный период, следует проявлять тактичность и быть готовым к коммуникации.

Не стоит устраивать споры и ссоры на работе даже если вы очень хотите бороться за справедливость. Стоит на минутку остановиться и выдохнуть, ведь время и так тяжелое, а споры только усугубят и без того сложное состояние. Звезды советуют оставаться человеком-невидимкой. Следует смириться с временными трудностями и плыть по течению. Кроме того, возможны трудности с деньгами, поэтому лучше сэкономить определенную сумму на случай непредвиденных ситуаций. Уже во второй половине ситуация несколько улучшится, так что приходить в упадок духом не стоит.

Водолеи

Период уходящего месяца будет очень сложным для представителей знака Водолей. Астрологи утверждают, что в настоящее время возможны внезапные потери и беды. Следует смириться с неприятностями и пережить этот период. К сожалению, судьба нам неподконтрольна, поэтому нужно найти в себе силы и выдержать все испытания. Несмотря на все трудности, ситуация поможет извлечь важный жизненный урок. Так что все что не делается, все к лучшему.