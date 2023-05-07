Готуйтеся до неприємностей: спадний місяць принесе проблеми одразу двом знакам зодіаку

Астрологічні транзити останнього місяця весни принесуть хаос та труднощі в життя деяких знаків зодіаку. 5 травня відбулося напівтіньове місячне затемнення, а з кінця квітня розпочався вплив ретроградного Меркурія, який триватиме до 14 травня.

В період з 16 по 19 травня буде дуже складний період спадного місяця. Як стверджують астрологи, в цей складний період варто проявити обережність, адже в цей час значно підвищений ризик фінансових втрат конфліктів з рідними та друзями, а також непорозуміння з колегами та керівництвом на роботі.

Тож кому слід готуватися до випробувань?

Лев

Представникам знаку Лев не щаститиме з усіх сторін. Неприємності буквально наваляться. Астрологи стверджують, що спадний місяць відбере у Леві чимало життєвої енергії. Представники знаку постійно почуватимуться втомленими та виснаженими.

Щоб пережити цей важкий період, варто проявляти тактичність та бути готовим до комунікації.

Не варто влаштовувати суперечки та сварки на роботі, навіть якщо ви дуже хочете боротися за справедливість. Варто на хвилинку зупинитися та видихнути, адже час і так важкий, а суперечки лише погіршать і без того складний стан. Зірки радять залишатися людиною-невидимкою. Слід змиритися з тимчасовими труднощами та пливти за течією. Крім того, можливі труднощі з грошима, тож краще заощадити певну суму на випадок непередбачуваних ситуацій. Вже в другій половині ситуація дещо покращиться, тож занепадати духом не варто.

Водолії

Період спадного місяця буде дуже складним для представників знаку Водолій. Астрологи стверджують, що в цей час можливі раптові втрати та біди. Потрібно змиритися з неприємностями та пережити цей період. На жаль доля нам непідконтрольна, тож потрібно знайти в собі сили та витримати всі випробування. Попри всі труднощі, ситуація допоможе отримати важливий життєвий урок. Тож все що не робиться, все на краще.