Вы должны это знать: самая распространенная схема обмана украинцев в супермаркетах

В Украине супермаркеты и магазины специально устанавливают цены, которые при округлении позволяют продавцу получить больше денег.

Заработок на сдаче

По правилам округления вам могут отдать не всю сдачу. Если сумма идет о менее 5 копеек, то магазин может оставить ее себе, если более пяти, то их нужно “простить” покупателю. Часто магазины устанавливают цены, чтобы извлечь выгоду. И не нужно удивляться, по несколько копеек из нескольких сотен или тысяч покупателей в день могут дать немало сумму в подсчете и день или месяц.

Для лучшего понимания при цене от 9,96 до 9,99 вы все равно заплатите магазину 10 гривен. Чтобы не переплачивать оплачивайте покупки картой, в таком случае правила округления не действуют.

И это далеко не единственный способ обмана. Еще одна распространенная схема “накрученые” весы. Хитрые продавцы могут обманывать как на скромные 30-50 граммов, так и на 150 или даже 200. А это немалая сумма при любой покупке.

Как проверить весы

Часто на кассах и отделах магазинов устанавливают весы, показывающие неправильный вес. Иногда для этого используют специальные грузики, часто устанавливаемые под весы. Поэтому важно проверять вес на контрольных весах. Такие всегда установлены на рынках. Что касается супермаркетов, то не все так просто. Однако выход из ситуации есть.

Заранее учтите свой смартфон на весах, которым доверяете или найдите массу в технической документации к смартфону. В случае сомнений в магазине, вы можете положить свой смартфон на весы и понять, насколько корректно они работают. Вместо смартфона можно использовать, например, ключи от дома. Просто учтите их на весах, в правильности работы которых уверены.

Найти свои права и не бойтесь использовать эти знания. Ведь уберечься от обмана могут только внимательные.