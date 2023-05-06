Ви повинні це знати: найпоширеніша схема обману українців в супермаркетах 

В Україні супермаркети та магазини спеціально встановлюють ціни, які при округленні дозволяють продавцю отримати більше грошей.

Заробіток на решті

За правилами округлення вам можуть віддати не всю решту. Якщо сума йде про менше ніж 5 копійок, то магазин може залишити її собі, якщо понад п’ять, то їх потрібно “пробачити” покупцю. Часто магазини встановлюють ціни, щоб отримати вигоду. І не потрібно дивуватися, по кілька копійок з кількох сотень чи тисяч покупців за день, можуть дати чимало суму у підрахунку та день чи місяць.

Для кращого розуміння, при ціні від 9,96 до 9,99 ви все одно заплатите магазину 10 гривень. Тож щоб не переплачувати оплачуйте покупки картою, в такому разі правила округлення не діють.

І це далеко не єдиний спосіб обману. Ще одна поширена схема “накручені” ваги. Хитрі продавці можуть обманювати як на скромні 30-50 грамів, так і на 150 чи навіть 200. А це чимала сума при будь-якій покупці.

Як перевірити ваги

Часто на касах та в відділах магазинів встановлюють ваги, що показують неправильну вагу. Іноді для цього використовують спеціальні грузики, які часто встановлюють під ваги. Тож важливо перевіряти вагу на контрольних вагах. Такі завжди встановлені на ринках. Щодо супермаркетів, то не все так просто. Однак вихід із ситуації є.

Заздалегідь зважте свій смартфон на вагах, яким довіряєте або знайдіть масу в технічній документації до смартфона. У випадку сумнівів в магазині, ви можете покласти свій смартфон на ваги та зрозуміти наскільки коректно вони працюють. Замість смартфона можна використати, наприклад, ключі від дому. Просто зважте їх на вагах, у правильності роботи яких впевнені.

Знайти свої права та не бійтеся застосовувати ці знання. Адже вберегтися від обману можуть лише уважні.