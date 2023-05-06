Стосується всіх власників карт Visa та Mastercard: українцям озвучили важливе попередження

В Україні спостерігається значне зростання шахрайства з платіжними картками, а збитки, яких зазнають українці, зросли на 46% порівняно з довоєнним рівнем у 2021 році.

Дані Національного банку України (НБУ) свідчать, що в середньому за один випадок з карток викрадають 2200 грн, тоді як раніше цей показник становив 1600 грн.

За даними НБУ, втрати від незаконних операцій з платіжними картками залишаються відносно низькими у відсотковому відношенні до загального обсягу операцій з платіжними картками. Шахрайські операції становлять 69 грн на 1 млн грн операцій з платіжними картками.

НБУ застерігає, що шахраї діють як онлайн, так і офлайн, при цьому 86% усіх випадків платіжного шахрайства відбуваються в Інтернеті, а 14% – у фізичних пристроях, таких як торговельні мережі, банкомати та пристрої самообслуговування. З початку 2023 року кіберполіція отримала понад 20 000 повідомлень, 75% з яких стосуються онлайн-шахрайства.

Щоб мінімізувати ризики шахрайства, НБУ радить українцям залишатися пильними та дотримуватися простих правил:

Зберігайте конфіденційну інформацію, таку як SMS-коди від банків та мобільних операторів, тризначний CVV-код на звороті картки, а також логіни та паролі до онлайн-банкінгу, у таємниці.

Перевіряйте URL-адресу веб-сайту, перш ніж вводити дані платіжної картки або паролі до онлайн-банкінгу, оскільки будь-які розбіжності можуть вказувати на фішинговий сайт.