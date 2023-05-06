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Проблемы обойдут стороной: астролог рассказала, для кого весь 2023 год будет очень удачным

07.05.2023
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2023 астрологи называют наиболее тревожным за последние годы наблюдения. Однако вызовы, которые принесет этот год, будут касаться не всех. Астрологи порадовали сразу несколько групп людей. Они могут избежать всех трудностей и неприятностей, которые готовит этот год.

Для кого 2023 год будет счастливым

Поэтому многие люди не ощутят негативного влияния текущего года на их жизнь и планы. Им будут нестрашны все те вызовы и проблемы, которые просто посыпятся на менее везущих людей.

Жить в свое удовольствие будут люди, появившиеся на свет в промежуток с 1992 по 1994 годы. По словам астрологов, люди рожденные в вышеупомянутые годы как будто скроются в “домике”.

Что касается других людей, то им придется посоревноваться за свое ментальное здоровье. Год будет очень сложным. Есть значительный риск попасть к воронке перемен, которые принесет землянам планета Плутон.

В общем, человечество ожидает фундаментальное изменение привычного ритма жизни и судьбы. Например, люди, родившиеся с 1995 по 1998 годы будут на пороге важного выбора. м придется рискнуть и принять очень важные решения, которые должны изменить их судьбу. Однако до последнего будет оставаться “сюрпризом”, в какую сторону будут эти изменения, принесут ли они безграничное счастье и новые возможности или беды и проблемы в коммуникации с родными и друзьями.

В то же время астрологи советуют не зацикливаться на прогнозах, ведь, несмотря на влияние небесных тел, каждый человек сам строит свою судьбу. Да, звезды и планеты могут влиять на наши решения и результаты, но основой в любом случае выступают наши действия, мысли и прилагаемые усилия. Поэтому стоит сосредоточиться на своих целях и уверенно идти к цели на все страхи и вызовы, которые для нас приготовил этот год.

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07.05.2023
1 хвилина на прочитання
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