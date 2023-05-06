Проблемы обойдут стороной: астролог рассказала, для кого весь 2023 год будет очень удачным

2023 астрологи называют наиболее тревожным за последние годы наблюдения. Однако вызовы, которые принесет этот год, будут касаться не всех. Астрологи порадовали сразу несколько групп людей. Они могут избежать всех трудностей и неприятностей, которые готовит этот год.

Для кого 2023 год будет счастливым

Поэтому многие люди не ощутят негативного влияния текущего года на их жизнь и планы. Им будут нестрашны все те вызовы и проблемы, которые просто посыпятся на менее везущих людей.

Жить в свое удовольствие будут люди, появившиеся на свет в промежуток с 1992 по 1994 годы. По словам астрологов, люди рожденные в вышеупомянутые годы как будто скроются в “домике”.

Что касается других людей, то им придется посоревноваться за свое ментальное здоровье. Год будет очень сложным. Есть значительный риск попасть к воронке перемен, которые принесет землянам планета Плутон.

В общем, человечество ожидает фундаментальное изменение привычного ритма жизни и судьбы. Например, люди, родившиеся с 1995 по 1998 годы будут на пороге важного выбора. м придется рискнуть и принять очень важные решения, которые должны изменить их судьбу. Однако до последнего будет оставаться “сюрпризом”, в какую сторону будут эти изменения, принесут ли они безграничное счастье и новые возможности или беды и проблемы в коммуникации с родными и друзьями.

В то же время астрологи советуют не зацикливаться на прогнозах, ведь, несмотря на влияние небесных тел, каждый человек сам строит свою судьбу. Да, звезды и планеты могут влиять на наши решения и результаты, но основой в любом случае выступают наши действия, мысли и прилагаемые усилия. Поэтому стоит сосредоточиться на своих целях и уверенно идти к цели на все страхи и вызовы, которые для нас приготовил этот год.