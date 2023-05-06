Негаразди минуть стороною: астролог розповіла, кому щаститиме весь 2023 рік

2023 рік астрологи називають найбільш тривожним за останні роки спостереження. Однак виклики, які принесе цей рік, стосуватимуться не всіх. Астрологи порадували одразу кілька груп людей. Вони зможуть уникнути всіх труднощів та неприємностей, які готує цей рік.

Тож для кого 2023 рік буде щасливим

Отож, чимало людей не відчують негативного впливу поточного року на їх життя та плани. Їм будуть нестрашними всі ті виклики та проблеми, які просто таки посиплються на менш везучих людей.

Жити у своє задоволення будуть люди, які з’явилися на світ у проміжок з 1992 по 1994 роки. За словами астрологів, люди народжені у вищезгадані роки наче заховаються “будиночок”.

Щодо інших людей то їм доведеться позмагатися за своє ментальне здоров’я. Рік буде дуже складним. Є значний ризик потрапити до воронки перемін, які принесе землянам планета Плутон.

Загалом людство очікує фундаментальна зміна звичного ритму життя та долі. Для прикладу, люди, що народилися з 1995 по 1998 роки будуть на порозі важливого вибору. м доведеться ризикнути та прийняти дуже важливі рішення, які мають змінити їхню долю. Однак до останнього залишатиметься “сюрпризом” в яку сторону будуть ці зміни, чи принесуть вони безмежне щастя та нові можливості чи лихо та проблеми в комунікації з рідними та друзями.

Водночас астрологи радять не зациклюватися на прогнозах, адже попри вплив небесних тіл, кожна людина сама будує свою долю. Так, зірки та планети можуть впливати на наші рішення та результати, але основою в будь-якому разі виступають наші дії, думки та докладені зусилля. Тож варто зосередитися на своїх цілях та впевнено йти до мети попри всі страхи та виклики, які для нас приготував цей рік.