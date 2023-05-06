Более 1000 гривен штрафа: украинцев, которые не успели подать декларации, накажут

Украинцы, получавшие дополнительный доход, должны были заполнить налоговые декларации и подать их. Если вы этого не сделали, то придется уплатить штраф в размере 340 гривен. Повторная неподача налоговой декларации грозит штрафом в размере 1020 гривен.

Это касается всех украинцев, имеющих дополнительный доход. Если лицо официально трудоустроено на постоянной работе, то налоги за него платит работодатель. Однако если лицо оказывает какие-либо услуги напрямую, то должно само позаботиться о своевременной уплате налога.

Сумма налога составляет 19,5%, из них 18% – налог на доход физических лиц и 1,5% военного сбора. Однако есть и исключение. Для примера за сделки по продаже недвижимости придется заплатить меньше, сумма зависит от количества совершенных сделок по продаже недвижимости за год. Также налог нужно платить и в других случаях:

если вы сдаете рожь в аренду;

если вам простили долг;

если вы получили наследство;

если имели подработку;

если продали недвижимое или движимое имущество.

Из хороших новостей платить налог с благотворительной помощи не нужно. К тому же теперь можно подать декларацию онлайн в “Электронном кабинете”, а не по месту жительства, как это было раньше. Вместе с тем, в некоторых ситуациях нужно регистрироваться как ФЛП, особенно если у вас есть подработка с относительно стабильным уровнем дохода. Лучше по этому поводу проконсультироваться с юристом, иначе можно оплатить штраф в размере от 17 до 35 тысяч гривен за незаконное ведение предпринимательской деятельности.

При этом значительная часть украинцев никогда не платила налог с дополнительных доходов. Также крайне редко украинцы платят налоги за сдачу в аренду недвижимого имущества. Это наносит значительный удар по экономике страны и правительство делает все, чтобы вывести доходы украинцев из тени.