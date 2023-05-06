Більше 1000 гривень штрафу: українців, які не встигли подати декларації, покарають

Українці, які отримували додатковий дохід повинні були заповнити податкові декларації та подати їх. Якщо ви цього не зробили, то доведеться сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Повторне неподання податкової декларації загрожує штрафом у розмірі 1020 гривень.

Це стосується всіх українців, які мають додатковий дохід. Якщо особа офіційно працевлаштована на постійній роботі, то податки за неї платить роботодавець. Однак якщо особа надає будь-які послуги напряму, то повинна сама подбати про своєчасну сплату податку.

Сума податку складає 19,5%, з них 18% податок на дохід фізичних осіб та 1,5% військового збору. Однак є і виключення. Для прикладу за операції з продажу нерухомості доведеться сплатити менше, сума залежить від кількості здійснених операцій з продажу нерухомості за рік. Також податок потрібно платити й в інших випадках:

якщо ви здаєте жито в оренду;

якщо вам пробачили борг;

якщо ви отримали спадок;

якщо мали підробіток;

якщо продали нерухоме або рухоме майно.

З хороших новин — платити податок з благодійної допомоги не потрібно. До того ж тепер можна подати декларацію онлайн в “Електронному кабінеті”, а не за місцем проживання як це було раніше. Водночас в деяких ситуаціях потрібно реєструватися як ФОП, особливо якщо ви маєте підробіток з відносно стабільним рівнем доходу. Краще з приводу цього проконсультуватися з юристом, інакше можна сплатити штраф у розмірі від 17 до 35 тисяч гривень за незаконне ведення підприємницької діяльності.

При цьому значна частина українців ніколи не сплачувала податок з додаткових доходів. Також вкрай рідко українці сплачують податки за здачу в оренду нерухомого майна. Це завдає значного удару по економіці країни тож уряд робить все, щоб вивести доходи українців з тіні.