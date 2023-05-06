НБУ опубликовал проноз: когда закончится война и что станет зарплатами и ценами

Согласно базовому сценарию НБУ война должна закончиться в этом году. После чего экономика страны начнет быстро восстанавливаться. В то же время, ожидается незначительный рост ВВП и реальное увеличение зарплат уже в этом году.

Еще одна положительная новость – замедление роста цен. Если базовый сценарий НБУ реализуется, то уже через несколько лет инфляция снизится до целевого показателя.

Гораздо хуже будет, если война будет продолжаться в следующем году. В таком случае надеяться на полноценное восстановление экономики в ближайшее время не приходится.

Когда закончится война

Точный ответ дать не может никто. Однако свои прогнозы НБУ строил с учетом, что война закончится до конца 2023 года. Сразу после победы удастся разблокировать морские порты и вернуть беженцев из-за границы. Это положительно отразится на экономической ситуации. Но реализовать это можно только после победы. Если война будет продолжаться в следующем году, то проблемы с дефицитом средств в госбюджете будут только усугубляться. Вместе с поврежденной энергосистемой это приведет к значительному ухудшению экономической ситуации.

Что будет с ценами

За прошлый год цены выросли на 26,5%. В текущем году цены должны снизиться до 12,5%. Если война закончится к концу 2023 года, то уже в следующем году инфляция снизится до 9%, а в 2025 – до 3%. Если война будет продолжаться, то ситуация будет не столь оптимистичной.

Что будет с тарифами на коммунальные услуги

В ближайшие годы будут расти тарифы на коммунальные услуги.НБУ ожидает удорожание электроэнергии, а в последующие годы повышение цен на газ, отопление и горячую воду. Как утверждают некоторые эксперты, стоимость электричества может возрасти с 1,44 до 2,4 гривны за кВт.

В то же время точных заявлений пока нет.

Также в текущем году экономика может вырасти на 2%. Это гораздо лучше предыдущих прогнозов. Среди причин улучшение ситуации в энергетике и адаптация украинского бизнеса к работе в сложных условиях.

Что будет с рынком труда

Количество вакансий в Украине все еще не вернулось к показателям уровня 24 февраля 2022, а с другой значительно сократился спрос соискателей работы. По данным ООН только в январе — марте 2023 года из Украины выехало на 600 тысяч человек больше, чем вернулось. При этом уезжают именно трудоспособные украинцы.

В общей сложности за время войны количество беженцев достигло 8, миллиона человек, из них 5 миллионов получили официальный статус беженца, что позволяет им трудоустраиваться и не планируют возвращаться в Украину в ближайшей перспективе.