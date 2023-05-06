НБУ опублікував проноз: коли закінчиться війна та що стане зарплатами та цінами

Згідно з базовим сценарієм НБУ війна повинна закінчитися в цьому році Після чого економіка країни почне швидко відновлюватися. Водночас очікується незначний ріст ВВП та реальне збільшення зарплат вже в цьому році.

Ще одна позитивна новина — сповільнення росту цін. Якщо базовий сценарій НБУ реалізується, то вже за кілька років інфляція знизиться до цільового показника.

Набагато гірше буде, якщо війна продовжуватиметься в наступному році. В такому разі сподіватися на повноцінне відновлення економіки найближчим часом не доводиться.

Коли закінчиться війна

Точну відповідь дати не може ніхто. Однак свої прогнози НБУ будував з урахуванням що війна закінчиться до кінця 2023 року. Одразу після перемоги вдасться розблокувати морські порти та повернути біженців з-за кордону. Це позитивно вплине на економічну ситуацію. Але реалізувати це можна лише після перемоги. Якщо війна продовжуватиметься в наступному році, то проблеми з дефіцитом коштів в держбюджеті лише посилюватимуться. Вкупі з пошкодженою енергосистемою це спричинить значне погіршення економічної ситуації.

Що буде з цінами

За минулий рік ціни зросли на 26,5%. Цього року ціни повинні знизитися до 12,5%. Якщо війна закінчиться до кінця 2023 року, то вже наступного року інфляція знизиться до 9%, а в 2025 — до 3%. Якщо війна триватиме, то ситуація буде не такою оптимістичною.

Що буде з тарифами на комунальні послуги

В найближчі роки ростимуть тарифи на комунальні послуги. НБУ очікує здорожчання електроенергії, а в наступні роки підвищення цін на газ, опалення та гарячу воду. Як стверджують деякі експерти, вартість електрики може зрости з 1,44 до 2,4 гривні за кВт.

Водночас точних заяв поки нема.

Також цього року економіка може зрости на 2%. Це набагато краще за попередні прогнози. Серед причин — покращення ситуації в енергетиці та адаптація українського бізнесу до роботи в складних умовах.

Що буде з ринком праці

Кількість вакансій в Україні все ще не вернувся до показників рівня 24 лютого 2022 року, а з іншого значно скоротився попит шукачів роботи. За даними ООН лише в січні — березні 2023 року з України виїхало на 600 тисяч осіб більше, ніж повернулося. При цьому виїжджають саме працездатні українці.

Загалом за час війни кількість біженців сягнула 8, мільйона осіб, з них 5 мільйонів отримали офіційний статус біженця, що дозволяє їм працевлаштовуватися та не планують повертатися до України в найближчій перспективі.