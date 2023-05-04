Украинским семьям будут раздавать продукты и средства гигиены, которых хватит на месяц: как получить?

Простые украинские семьи чем дальше, тем больше нуждаются в любой финансовой и гуманитарной поддержке. Чем дольше продолжается война, тем больше процент безработных по стране, а инфляция непрерывно провоцирует повышение цен. В связи с этим, за чертой бедности оказывается все больше людей. Кроме государства их пытаются поддерживать волонтеры, а также отечественные и международные благотворительные организации.

Одним из таких является благотворительный фонд “Надежда”. Данная организация объявила о масштабной всеукраинской помощи семьям, которые в этом больше всего нуждаются. Выдавать будут продукты питания, средства гигиены и другие товары, которые нужны в ежедневном быту. Будут рассчитывать все так, что продукции хватило на каждого члена семьи в расчете на месяц времени.

Как получить помощь?

Следует перейти на сайт организации, заполнить заявку и ответить на ряд вопросов. Ваша заявка будет обработана в течение нескольких рабочих дней, и вы получите ответ, а если она будет положительной, то и саму помощь. Также этот фонд всячески помогает внутренне перемещенным адаптироваться на новом месте, работает с детьми, помогает найти работу или стать волонтером. Если у вас возникли дополнительные вопросы, можно обращаться по этому номеру телефона: (067) 326 52 05 или писать на почту [email protected]

Сейчас в Украине много полезных и бесплатных платформ

За время войны было создано немало интересных ресурсов, нацеленных на то, чтобы упростить украинцам жизнь. К примеру, сайт https://zayava.info. Здесь можно не только посмотреть образцы написания разных типов заявлений, но и зайти в отдельный раздел, который называется “Финансовая помощь украинцам”. В этом разделе можно посмотреть, какие актуальные виды помощи имеются по состоянию на данный момент и кто и как может их оформить.